Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили три минометные мины времен ВОВ

В Рузском округе специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили три боеприпаса времtн Великой Отечественной войны. Опасные находки обнаружили грибники в лесу недалеко от деревни Козлова, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

По словам заместителя начальника территориального управления №2 Александра Матоха, сообщение о подозрительных предметах поступило в службу экстренных вызовов «Система-112» от местных жителей. Во время сбора грибов они заметили на дереве лежащие боеприпасы и сразу сообщили о находке спасателям.

«Прибыв на место, взрывотехники установили, что это три 82-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны. После оценки обстановки специалисты приняли решение обезвредить их на месте. Все работы были проведены с соблюдением мер безопасности, и мины успешно ликвидированы», — рассказал Александр Матох.

Он добавил, что сотрудники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» обеспечили взаимодействие взрывотехников с другими экстренными службами округа — от момента обнаружения боеприпасов до завершения операции по их уничтожению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.



Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненых товарищей.