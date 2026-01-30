Взять тайм-аут не поможет: названы основные причины разводов в России

Адвокат по семейным делам Игорь Филатов назвал причины расторжения браков в России и трудности, сопутствующие этому процессу. Он отметил, что за множеством формальных причин для развода зачастую скрывается разочарование в партнере, а также рассказал о распространенных ошибках в начале совместной жизни, тенденции к откладыванию развода и уязвимой позиции женщин при расторжении союза, сообщает СтальМедиа .

Эксперт указал на то, что на начальных стадиях отношений недостатки партнера практически незаметны и внимание фокусируется только на положительных качествах, однако с течением времени накапливаются бытовые проблемы и мелкие раздражающие привычки, вызывая разочарование. Филатов подчеркнул, что полностью избежать этого сложно, но открытый диалог и осознанное принятие партнера могут уменьшить вероятность развода.

По словам адвоката, часто развод происходит из-за типичных ошибок, совершаемых в самом начале отношений. Он рассказал, что люди склонны пренебрегать личными ценностями и привычками партнера, недооценивать вопросы быта и финансов, создавая идеализированный образ второй половины и надеясь, что проблемы «исчезнут сами собой».

Филатов объяснил, что многие пары, решившие отложить развод на потом, в итоге возвращаются к нему, поскольку конфликты редко разрешаются без активных действий. Он отметил, что люди берут тайм-аут для обдумывания ситуации, но со временем сталкиваются с теми же проблемами и снова приходят к решению о разводе.

Адвокат также сообщил, что юридический процесс часто затягивается. По его словам, основные причины этого — разногласия по поводу раздела имущества, вопросы, касающиеся опеки над детьми, подача апелляций и проведение экспертиз. Он добавил, что семейные споры сочетают в себе эмоциональную составляющую и экономические интересы, и, если одна из сторон не настроена на мирное урегулирование конфликта, процесс может растянуться на долгие месяцы.

Филатов добавил, что женщины зачастую оказываются в более уязвимом положении при разводе. Он объяснил это финансовой зависимостью и большей эмоциональной вовлеченностью, особенно при наличии детей.

В заключение эксперт подчеркнул, что российское законодательство обеспечивает равные права обеим сторонам, и грамотное юридическое сопровождение помогает каждой из них защитить свои интересы.

