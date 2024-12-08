Взаимодействие Росреестра Подмосковья с МФЦ повышает качество оказания госуслуг

Действует трехстороннее соглашение о взаимодействии между управлением Росреестра по Московской области, ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и филиалом ППК «Роскадастр» по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

В соответствии с новым соглашением особое внимание уделено вопросам эффективного взаимодействия ведомств в целях улучшения качества и доступности предоставления госуслуг (с учетом актуальной логистики по информационному обмену между ведомствами), сокращения сроков обработки документов, внедрению новых подходов при работе с заявителями: по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; по предоставлению сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости; по приему заявлений о предоставлении земельных участков в Арктической зоне и на других территориях севера, Сибири и Дальнем Востоке.

Сотрудничество МФЦ и Росреестра с 2022 года практически полностью перешло в цифровую плоскость. Это значительно ускорило процесс оказания услуг для заявителей и избавило от необходимости использовать бумажные документы. Данное соглашение поможет оптимизировать работу ведомств еще больше.

Взаимодействие подмосковного Росреестра с МФЦ повышает качество предоставления государственных услуг, сокращает сроки обработки документов, что делает процесс получения госуслуг Росреестра более комфортным для граждан региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.