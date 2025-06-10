Вызов для индустрии: как Ozempic и Wegovy влияют на ресторанный бизнес

Врач-нутрициолог Галина Леонова заявила, что набирающие все большую популярность в США и Европе лекарства для похудения Ozempic и Wegovy подавляют аппетит и наносят серьезный удар по ресторанной индустрии, сообщает RuNews24.ru .

«С распространением препаратов, многие люди стали предпочитать домашнее питание. Это связано не только с потерей аппетита, но и с необходимостью поддержания специальной диеты, чтобы добиться наилучших результатов от лечения», — сказала доктор.

По ее словам, в результате число посетителей ресторанов во многих городах значительно сократилось, как и доставка еды на дом: люди стали ответственнее относиться к питанию.

Ситуация может подтолкнуть владельцев точек общественного питания к адаптации: они станут уделять больше внимания созданию меню, сосредоточатся на диетических требованиях и пользе для здоровья своих блюд, подчеркнула врач.