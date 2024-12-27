Выжившие после кораблекрушения Ursa Major моряки вылетели в Россию
Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна Ursa Major, вылетели из Мадрида в Россию, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Испании.
«Желаем пережившим трагедию россиянам благополучного возвращения домой!», — говорится в сообщении.
Накануне в консульском отделе посольства им были оформлены все необходимые документы.
Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. 14 человек спасены. Двое пропали без вести.
Ранее пресс-служба «Оборонлогистики», которой принадлежит Ursa Major, сообщила, что норвежская Oslo Carries 3 отказалось принимать на борт экипаж. Им не разрешили это делать.