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Выжившие после кораблекрушения Ursa Major моряки вылетели в Россию

Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна Ursa Major, вылетели из Мадрида в Россию, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Испании.

«Желаем пережившим трагедию россиянам благополучного возвращения домой!», — говорится в сообщении.

Накануне в консульском отделе посольства им были оформлены все необходимые документы.

Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. 14 человек спасены. Двое пропали без вести.

Ранее пресс-служба «Оборонлогистики», которой принадлежит Ursa Major, сообщила, что норвежская Oslo Carries 3 отказалось принимать на борт экипаж. Им не разрешили это делать.