Вывести на чистую воду: как ставить хамов и манипуляторов на место

Кандидат психологических наук, психолог, руководитель тренингового центра «Главная роль» Алена Никольская заявила, что манипуляторы и хамы всегда стремятся найти болевую эмоциональную точку собеседника, и основная цель — этого не допустить, сообщает RuNews24.ru .

«Провокация оправданий — это тоже способ хамских манипуляций. Это постоянные замечания о недостатках, вопросы о действиях. Это вынуждает оправдываться и выдавать нужную манипулятору информацию. Иногда используется „тихая“ манипуляция — втирание в доверие с последующим использованием полученных сведений против вас», — сказала специалист.

По ее словам, среди других способов манипуляций — критика и обесценивание, вопросы без внимания к ответам, унижения и обвинения.

Чтобы защититься от манипулятора, психолог посоветовала в первую очередь сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации или перевести фокус внимания манипулятора.

