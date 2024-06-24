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Выставка племенных животных пройдет в Ленинском округе в пятницу

27-я ежегодная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья-2024» состоится в регионе 28 июня, по итогу которой выберут лучших коров по экстерьеру среди областных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В мероприятии примут участие более 30 сельскохозяйственных организаций из 17 городских округов.

«В рамках выставки, будут представлены лучшие животные из региональных племенных хозяйств — крупный рогатый скот голштинской, черно-пестрой, айрширской и герефордской пород, а также сельскохозяйственная птица редких пород. В результате будет определена «Абсолютная чемпионка» этого года», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что по традиции пройдет награждение чемпионов, призеров и участников выставки «Звезды Подмосковья-2024», а также профильных специалистов сельскохозяйственных организаций региона. В прошлом году первое призовое место заняла корова Забава предприятия АО «Зеленоградское» Пушкинского городского округа.

На долю членов Союза «Мосплем» приходится 39,9% от имеющегося общего поголовья крупного рогатого скота в регионе.

Акционерное общество «Московское» по племенной работе» — крупнейший в стране производитель и поставщик спермы быков-производителей пород молочного направления продуктивности, а также организация по оказанию услуг в области племенного животноводства.

Московская областная выставка «Звезды Подмосковья-2024» состоится в Ленинском городском округе, деревня Орлово, КСК «Виват, Россия!». Начало мероприятия в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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