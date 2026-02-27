Выставка о Татьяне Шевергиной открылась в Сергиево-Посадском округе

Выставка «Мода в эпоху перемен. Авторский стиль Татьяны Шевергиной» открылась 27 февраля в краеведческом отделе Сергиево-Посадского музея-заповедника. Экспозиция посвящена творчеству известного художника-модельера, много лет жившей в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции представлены эскизы, а также готовые модели одежды и аксессуаров, созданные Татьяной Шевергиной. Дизайнер считала Сергиев Посад родным городом и работала в период с 1980-х по 2000-е годы, когда формировалась современная российская мода. Ее коллекции демонстрировались на одних подиумах с работами Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

На открытии выставки собрались друзья и коллеги модельера.

«Работать с ней было непросто — слишком требовательная. Но она всегда точно знала, чего хочет, не разменивалась по мелочам, смотрела вперед и стремилась к высотам», — вспоминали бывшие коллеги.

Посетители могут увидеть изделия из коллекций «Шифон, живопись, графика в одежде», «О море! Море!», «Насекомые как дизайн», «На стихи О. Хайяма», «Графика на шифоне», «Черный трикотаж и дырки». Выставка продлится до 26 июля 2026 года. Возрастное ограничение — 12+.

