Выставка конкурса творческих работ «Уголь земли русской» открылась в Раменском
Фото - © Раменский медиацентр
В Туристско-информационном центре «Раменское» 1 ноября прошло открытие выставки окружного конкурса творческих работ «Уголь земли русской». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Здесь представлены 29 портретов участников СВО, написанные студентами Гжельского государственного университета. На открытие приехали руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова, руководитель Штаба Захара Прилепина по Московской области и руководитель гуманитарного конвоя Раменский Михаил Лубошников, пресс-секретарь Штаба и главный редактор федерального издания «Реальная Россия» Ирина Гирш, а также ветераны спецоперации и их родственники. Кроме того, выставку посетила Елена Ивушкина, заместитель главы администрации Раменского округа.
«Помогая ребятам здесь в Подмосковье, в тылу мы являемся одной большой семьей, — отметила Марина Мигунова.
Михаил Лубошников поблагодарил художников и тех, кто принимал участие в организации такой нужной и актуальной выставки.
На открытии свои стихи прочитала мамы погибшего воина Юлия Алехина. Каждое ее слово отзывалось в сердцах гостей мероприятия. В этот момент многие с трудом сдерживали слезы. Ветеран СВО Денис Колчин с позывным «Золотой» исполнил песни из проекта «СВОи песни». Выступления получились весьма эмоциональными.
Работы на выставке «Уголь земли русской» исполнены в технике «рисование углем», отсюда она и берет свое название.
Выставка будет работать в ТИЦ по адресу: г. Раменское, ул. Михалевича, д. 3 до 9 ноября с 10:00 до 18:00 часов.
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