Выставка из собрания Русского музея стартует в Звенигородском манеже

«Выставка „Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа“ — долгожданный для жителей и гостей Подмосковья проект, в широкой ретроспективе раскрывающий талант великого русского художника и его неповторимую манеру изображения родной природы. Произведения Ивана Ивановича Шишкина поражают своей точностью, реалистичностью и самобытностью. Естественную поэтичность сюжета в работах автора смогут оценить гости выставки. Благодарю Аллу Юрьевну Манилову, директора Государственного Русского музея, за продолжение сотрудничества и реализацию в Звенигороде уже третьего совместного выставочного проекта, каждый из которых стал не только громким словом в культурной повестке региона, но и еще одним важным шагом в деле укрепления межмузейного взаимодействия. Уверен, что эта выставка подарит зрителям новые яркие впечатления», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В экспозиции, построенной в хронологическом порядке, посетители смогут увидеть 40 живописных полотен великого русского живописца, академика, педагога, профессора Императорской академии художеств Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898).

Являясь ярким представителем пейзажного жанра, Иван Иванович удивительно точно изображал даже самые мельчайшие детали, мастерски воплощая на холсте красоту родной природы.

Куратор выставки — ведущий научный сотрудник Русского музея, хранитель фонда живописи второй половины XIX — начала XX вв. Сергей Кривонденченков.

Работа выставки продлится до 29 июня 2025 года (0+).

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