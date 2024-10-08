Выставка-форум «Безопасность и охрана труда» теперь будет проходить в «Крокус Экспо»

Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) переезжает в МВЦ «Крокус Экспо», расширяя границы возможностей для экспонентов, организаторов деловых мероприятий и посетителей. Об этом сообщают организаторы выставки.

В 2023 году свою продукцию на выставке представила 361 компания из 12 стран мира, а 31 873 экспертов и специалистов приняли участие в мероприятиях. Оба показателя стали рекордными для мероприятий по охране труда и промышленной безопасности и доказывают растущий спрос на участие и посещение мероприятий экосистемы БИОТ.

Это подтверждает и подготовка к БИОТ 2024, которая традиционно пройдет в декабре. Уже к началу лета экспоненты столкнулись с дефицитом площадей, а Дирекция БИОТ пошла на экстренные меры, отказывая целому ряду зарубежных производителей СИЗ из Юго-Восточной Азии, рвущихся на российский рынок, и, дополняя БИОТ новыми павильонами, чтобы российские компании могли быть представлены в необходимом объеме на главной витрине отрасли.

Благодаря распоряжению президента РФ Владимира Путина, который изменил формат работы московских выставочных площадок, БИОТ получил новый импульс к развитию.

Теперь с 10 по 13 декабря в распоряжении выставки-форума, которая поддерживается отдельным пунктом в Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством РФ на 2024–2026 годы, подписанном при участии президента России В. В. Путина, самая технологичная, доступная, просторная выставочная площадка — МВЦ «Крокус Экспо».

А это значит, что экспозиция и деловая программа, включающая более 100 дискуссий, конференций, круглых столов, сессий, презентаций пройдут на совершенно другом, новом, более мощном и впечатляющем уровне.