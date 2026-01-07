Высота сугробов в Петербурге обновила снежный максимум нынешней зимы
Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге обновила снежный максимум зимы 2025-2026 года. По данным городской метеостанции, она дошла до отметки в 18 сантиметров, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Значение оказалось наиболее высоким в Петербурге с начала зимы.
В Ленинградской области тоже высокие сугробы. Крупнейшие из них заметили в поселке Сосново в Приозерском районе Ленинградской области. Их высота достигла отметки 35 сантиметров.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «снежный армагеддон» ожидается в Центральной России 9 января. К ней движется мощнейший балканский циклон.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.