Высота сугробов в Петербурге обновила снежный максимум нынешней зимы

сегодня в 11:14

Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге обновила снежный максимум зимы 2025-2026 года. По данным городской метеостанции, она дошла до отметки в 18 сантиметров, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Значение оказалось наиболее высоким в Петербурге с начала зимы.

В Ленинградской области тоже высокие сугробы. Крупнейшие из них заметили в поселке Сосново в Приозерском районе Ленинградской области. Их высота достигла отметки 35 сантиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «снежный армагеддон» ожидается в Центральной России 9 января. К ней движется мощнейший балканский циклон.

