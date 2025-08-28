Высокоскоростной интернет появится в кампусах Финансового университета при правительстве РФ

МТС приступила к реализации проекта по подключению к гигабитному интернету по волоконно-оптической технологии GPON общежитий Финансового университета при правительстве Российской Федерации в Москве, передает пресс-служба компании.

Интернет будет проведен во все 11 корпусов общежитий Финуниверситета, расположенных в семи районах Москвы: Алексеевский, Аэропорт, Савеловский, Зюзино, Нагатино-Садовники, Хорошевский и Сокол. В настоящий момент к интернету подключены два корпуса на улице Керченской в Зюзине. В семь зданий общежитий МТС подведет линии связи до конца этого года и еще в два — в начале следующего.

«Самый первый вопрос, который студенты задают при заселении в общежитие, — есть ли интернет? Это важный инструмент, который помогает учиться, готовиться к занятиям и экзаменам, общаться с родными, друзьями и преподавателями, отдыхать, узнавать новости, смотреть фильмы и видео. Для этого мы реализуем проект по подключению к гигабитной сети всех кампусов одного из самых авторитетных вузов страны», — прокомментировал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

В общей сложности по завершении проекта благодаря скоростному интернету более 5 тыс. студентов, аспирантов и преподавателей, проживающих в столичных общежитиях университета, смогут выходить в сеть сразу на нескольких устройствах без потери качества.