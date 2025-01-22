Высокий суд Англии запретил российским телеканалам судиться с Google

Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» запретили судиться с Google

Высокий суд Англии и Уэльса запретил трем российским телеканалам — Russia Today, «Спас» и «Царьград» — судиться с Google из-за блокировки YouTube-каналов, сообщает РБК .

Деятельность российских телеканалов по версии Google считается «системной, незаконной», направленной на отъем активов компании по всему миру.

Также требования российских медиа в 20 трлн раз превышают общий ВВП всех стран, где действует Google, указано в публикации.

Ранее суд Москвы оштрафовал Google на 8 млрд рублей.