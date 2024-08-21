Вышибло двери: появились кадры из подмосковного Чехова, где рухнул дрон ВСУ

Издание 360.ru опубликовало видео из деревни Костомарово городского округа Чехов, где рухнул украинский беспилотник. Местный житель по имени Андрей рассказал, что при падении БПЛА прогремел взрыв такой силы, что выбило дверь и повредило гаражные ворота.

По словам мужчины, в момент взрыва он и его супруга были в доме. Андрей отметил, что в такое время они обычно уже выходят на работу, однако в этот раз «чуть-чуть задержались на 5 минут».

При падении беспилотника выбило входную дверь в один из домов. Также из-за детонации аппарата повредило крышу дома и ворота в гараж, рассказал Андрей. Кроме того, в соседнем доме выбило оконные стекла, также жилище посекло осколками.

Местный житель отметил, что в результате падения БПЛА никто из людей не пострадал.

На месте происшествия в Чехове продолжают работать правоохранители.