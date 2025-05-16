Вышел криминальный видеоподкаст SHOT CRIME о громких делах 90-х

SHOT выпустил криминальный видеоподкаст SHOT CRIME, погружающий аудиторию в эпоху громких преступлений, произошедших в постсоветской России. Проект раскрывает ранее неизвестные эксклюзивные истории и детали. Первый выпуск посвящен мрачной странице криминальной истории Подмосковья — делу ОПГ братьев Корчагиных, орудовавших в Чехове в 90-е годы.

Ведущими подкаста стали журналисты, имеющие многолетний опыт в области расследований: Антон Старков — автор документальных фильмов и сценарист, а также Настя Луговская — криминальный журналист SHOT. В качестве приглашенного гостя в выпуске участвует Игорь Бушманов, адвокат и в прошлом следователь по делу Корчагиных. В беседе он поделился эксклюзивными подробностями, которые ранее не предавались огласке в СМИ.

Братья Дмитрий и Виктор Корчагины отличались особым подходом к криминальному бизнесу. Никому не удавалось привлечь их к ответственности, так как они тщательно заметали следы и не оставляли возможности для предъявления обвинений. Однако в середине 90-х годов братья и несколько их сообщников были похищены, а обстоятельства этого похищения до сих пор остаются загадкой. Обнаружить их удалось лишь благодаря случайному свидетелю — и то после хитроумной операции с переодеванием. Какой именно — подробно рассказывает гость в выпуске.

В разговоре с Бушмановым ведущие проанализировали три версии произошедшего, обсудив даже мистическую «Белую стрелу» — организацию, которой правоохранительные органы пугали преступников. По слухам, «Белая стрела» приходила к тем, на кого невозможно было подать заявление из-за отсутствия улик, и жестоко расправлялась с ними.

Главная цель SHOT CRIME — показать трансформацию страны за прошедшие десятилетия и рассказать не только о крахе криминальных империй, но и о работе следователей, жизненных обстоятельствах людей, а также тайнах, которые до сих пор не раскрыты следствием.