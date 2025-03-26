Вышел четвертый документальный фильм цикла «Города-герои» про Мурманск

Четвертый документальный фильм из цикла «Города-герои» расскажет о героической обороне Мурманска, который выстоял под непрекращающимися бомбардировками и оказывал сопротивление врагу, сообщает Telegram-канал « 80 лет Великой Победе ».

Гид Дмитрий Бабенко в фильме показал места современного Мурманска, где до сих пор можно найти следы событий Великой Отечественной войны.

В этом документальном фильме приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Алексеевич Горьков, который поделился своими воспоминаниями о защите Заполярья и Мурманска. Также в фильме выступила ребенок войны Нелли Ивановна Бульба, рассказавшая о страшных бомбардировках, которые она пережила в возрасте 3 лет.

Кроме того, известный музыкант Родион Газманов поведал о своем дедушке, возглавлявшем штаб противовоздушной обороны (ПВО) в Мурманске.

Фильм «Город-герой Мурманск» можно посмотреть прямо сейчас на официальных страницах «80 лет Великой Победе» в соцсети «ВКонтакте» и на RUTUBE, а также на сайте may9.ru.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.