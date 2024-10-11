Выпускников столичных колледжей обеспечат работой на производстве

На подготовку кадров для нефтяной промышленности колледжи и техникумы из Москвы и еще 8 регионов РФ получили четверть миллиарда рублей от «Газпром нефти», передает пресс-служба Московского нефтеперерабатывающего завода.

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В столице трудоустройство профильных выпускников обеспечит МНПЗ. Там студенты смогут пройти производственную практику, где оборудованы компьютерные классы с тренажерами-двойниками технологических установок.

«Обучающиеся проходят стажировку, практику на наших предприятиях. Это значит, что они понимают требования к работе на современном производстве, подготовлены к выполнению задач без потери времени на переподготовку», — уточнил ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова добавила, что с развитием высокотехнологичного производства на предприятии ежегодно создаются новые рабочие места.

«Мы очень рады, что работа на современном производстве привлекает все большее число молодых специалистов. Инвестиции компании в потенциал студентов колледжей открывают перед ними широкие возможности для успешной карьеры», — заключила она.