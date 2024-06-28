Выпускник, переехавший в Видное из Мариуполя, сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов

В Ленинском городском округе выпускник Видновской школы № 7 Вячеслав Бурага набрал максимальный балл на едином государственном экзамене по истории. Он стал одиннадцатым стобалльником в Ленинском округе в этом году, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Вячеслав приехал в Ленинский округ год назад из Мариуполя. Очень положительный парень с правильной жизненной позицией. У Славы хорошая семья, которая участвует в его жизни, также у него сложились добрые отношения с одноклассниками. Он стал первым выпускником нашей школы, кто сдал на 100 баллов экзамен по истории», — сказала директор школы Ольга Казаковская.

Она добавила, что Вячеслав увлекается геополитикой, мировой историей и историей России, литературой. Он также очень успешно сдал ЕГЭ по обществознанию — на 98 баллов, и теперь планирует поступить в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В Видновской школе № 7 учителем истории у Вячеслава была Станислава Антоновна Муратова.

Он уже не первый выпускник этой школы, набравший в этом году максимальный балл на ЕГЭ. Ранее Екатерина Селиверстова сдала на 100 баллов экзамен по русскому языку, Яна Морозова — по химии, Анна Баева — по литературе. Всего на сегодняшний день в Ленинском городском округе в этом году 11 стобалльников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.