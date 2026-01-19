Выплата на одежду для школьников из многодетных семей вошла в топ госуслуг Подмосковья

Более 4,3 тысячи заявлений на выплату для многодетных семей на покупку одежды для школьников подали жители Подмосковья за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплата на приобретение одежды для школьников предоставляется многодетным семьям Подмосковья один раз в календарном году на каждого обучающегося. Размер выплаты составляет 3 000 рублей.

За неделю эта услуга вошла в число самых востребованных на региональном портале госуслуг. Лидером по популярности стала выписка из домовой книги — более 16,1 тысячи обращений. На втором месте — запись на участие в ЕГЭ и ОГЭ, по которой подано свыше 12,8 тысячи заявлений. Также в рейтинг вошли выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 11,8 тысячи заявлений) и обслуживание транспортных карт «Стрелка» (более 5,2 тысячи заявлений).

На региональном портале госуслуг Подмосковья доступно более 400 услуг для жителей и бизнеса. Получать услуги можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.