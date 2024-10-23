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Выписку из реестра собственности на регпортале Подмосковья заказали 11 тыс раз

С момента запуска в марте 2023 года комплексной услугой «Выписка из реестра собственности» на регпортале воспользовались более 11 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Чаще всего поступали запросы на предоставление информации о квартирах, земельных участках и помещениях свободного назначения.

Услуга «Выписка из реестра собственности» доступна на регпортале в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

В рамках услуги можно подать одну заявку и получить информацию сразу по нескольким объектам, находящимся в областной или муниципальной собственности. Информация предоставляется о зданиях, сооружениях, жилых и нежилых помещениях, земельных участках, а также объектах движимого имущества.

Документ поступает в личный кабинет заявителя на региональном портале в течение 1 рабочего дня.

Выписка подтверждает нахождение или отсутствие объекта в собственности региона. При этом она носит информационный характер и не заменяет выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.