«Вымирающая Россия не создала чего-то похожего»: в РПЦ похвалили «Симпсонов»

Для сохранения семейных ценностей людям необходимо демонстрировать благополучные и многодетные семьи, заявил митрополит РПЦ Евгений. Владыка привел в пример американский мультсериал «Симпсоны», который десятилетиями показывает «любящую и крепкую семью с тремя детьми». По мнению священнослужителя, «вымирающая Россия не создала чего-то похожего», сообщает 66.RU .

Митрополит сравнил «Симпсонов» с российскими анимационными проектами, которые «при всех их достоинствах и поучительности» не смогли создать привлекательный образ счастливой семьи.

«В прекрасном и поучительном мультипликационном сериале „Смешарики“ герои дружат, но живут по одному. Они одиноки и счастливы, а в жизни так не бывает. В мультфильме „Маша и Медведь“ Маша настолько самостоятельна, что не знает, есть ли у нее семья», — сказал владыка.

Священнослужитель добавил, что проблема заключается не конкретно в отечественных мультфильмах, а в том, что на российских экранах не показывают «идеальных семей».

Мультсериал «Симпсоны» сатирически изображает американскую жизнь. Сюжет ситкома разворачивается вокруг пяти членов семьи Симпсонов: супругов Гомера и Мардж и трех их детей — Барта, Лизы и Мэгги.