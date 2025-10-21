Выломали дверь с топором: первое уголовное дело завели в РФ за передачу номеров

сегодня в 12:21

Волк: в России завели первое уголовное дело за передачу абонентских номеров

Первое уголовное дело возбудили в России за передачу абонентских номеров. Новая статья вступила в силу 1 сентября текущего года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале .

Предварительно, житель подмосковных Химок согласился на предложение знакомого заработать. Для этого нужно было посещать офисы операторов связи и заключать договоры на услуги от имени разных юрлиц, используя поддельные доверенности.

Полученные абонентские номера мужчина передавал третьим лицам. За каждый успешно оформленный договор ему обещали заплатить 9 тыс. рублей.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. На опубликованных кадрах видно, как мужчина отказался открывать дверь, поэтому ее пришлось выламывать с помощью монтировки и топора.

В ходе обыска у подозреваемого были изъяты смартфоны, SIM-карты, документы и другие доказательства. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 274.4 УК РФ (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.