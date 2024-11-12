Выяснилось, что у женщины, погибшей на детской площадке, была депрессия

В результате расследования происшествия в Новой Москве стали известны новые подробности, касающиеся обнаружения тела 47-летней женщины на детской площадке. У погибшей выявлены травмы головы, указывающие на черепно-мозговую травму. Позади ее была найдена бутылка премиального виски и пара обуви, сообщается на сайте MK.Ru .

Трагический случай произошел вечером 11 ноября в жилом комплексе «Николин Парк» в поселении Сосенское. У умершей была обнаружена тяжелая травма головы.

По информации, предоставленной полицейским родителями погибшей, женщина на протяжении последних двенадцати лет страдала от хронической депрессии. Она работала юристом-аналитиком в финансовом учреждении. Квартиру в комфорт-классе она приобрела по ипотеке и жила вместе с дочерью, которой было 24 года — ее не оказалось дома в ту ночь.

В результате расследования на месте происшествия выяснили, что 11 ноября в 23:37 женщина еще была в сознании и стояла в беседке, однако ее обнаружили без сознания на скамейке прохожие рано утром.

Предварительное заключение следствия указывает на версию несчастного случая.