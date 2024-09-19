«Выездную администрацию» на предприятии впервые провели в Талдомском округе

В губернаторском проекте «выездных администраций» появился еще один узкий формат, направленный на взаимодействие с трудовыми коллективами. Такой новый формат открытого диалога главы Талдомского округа Юрия Крупенина, заместителей и профильных служб был организован на предприятии «Электромаш» в поселке Запрудня. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прямо на рабочем месте можно было обратиться к главе и решить вопрос своего дома или двора, вместе обсудить планы по развитию муниципалитета. В ходе встречи прозвучали вопросы, касающиеся дорожно-транспортной тематики, ЖКХ, социальной сферы. Многие проблемы удалось решить на месте, задачи, требующие более детальной проработки, взяты на контроль.

«Выездная администрация» стала одним из самых эффективных форматов встреч с жителями округа, не стала исключением и встреча на предприятии «Электромаш», где состоялся открытый и взаимно полезный диалог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.