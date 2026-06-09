Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС отстранили из-за домогательств

Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда квалифицированным большинством голосов отстранили одного из прокуроров по делу о домогательствах, сообщается на сайте суда.

Как пишут СМИ, речь идет о генпрокуроре МУС Кариме Хане. Такое решение было принято после обвинений в домогательствах к коллеге. Внутреннее расследование по делу шло с 2024 года.

Оценка бюро основана на отчете о расследовании и доказательствах, рекомендациях спецгруппы судебных экспертов и письменных заявлениях. Решение и соответствующая документация останутся конфиденциальными.

В 2025 году Хан был отстранен от должности. Обвинения в сексуальных домогательствах против него выдвинула женщина, которая вместе с ним работала в МУС. По ее словам, он несколько раз подвергал ее «нежелательным сексуальным контактам».

Жертва Хана рассказала, что он приставал к ней в Гааге на территории прокуратуры и дома, где жил с законной супругой. Кроме того, она подвергалась сексуальному домогательству во время совместных командировок в США и другие страны.

Ранее в России вынесли приговор прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда. Они получили сроки до 15 лет заочно, среди них есть и Хан.

В марте 2023 года генпрокурор МУС выписал ордер на задержание российского президента Владимира Путина. Его обвиняли в якобы «незаконной депортации детей с освобожденных территорий Украины в РФ», начиная с 24 февраля 2022 года.

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