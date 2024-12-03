«Вычислить уклонистов»: в партии Зеленского проболтались о цели «Вовиной тысячи»

Замглавы налогового комитета Верховной рады Украины и депутат от президентской партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в рамках так называемой акции «Вовина тысяча» власти попытаются найти граждан, уклоняющихся от воинской службы. По словам законодателя, внутри Украины «где-то скрывается миллион мужчин», сообщает украинское издание «Страна» .

«Если, например, в семье есть двое мужчин, которые подлежат мобилизации, и две женщины, то на них это четыре тысячи гривен. И конечно стимулировать каким-то образом получить эти средства, можно только если сумма будет больше тысячи гривен, это будет три-четыре тысячи гривен на семью… Кто-то зарегистрируется из мужчин. Потому что четыре тысячи — лучше, чем две», — полагает народный депутат из партии президента Украины Владимира Зеленского.

Другая цель «Вовиной тысячи», как заявила Василевская-Смаглюк, — выяснить, сколько жителей осталось на подконтрольных украинскому правительству территориях.

Акцию зимней поддержки украинцев в народе прозвали «Вовиной тысячей» («Тысячей Зеленского»). В рамках этой программы каждый украинец может подать заявку на получение 1000 гривен (примерно 2600 рублей). Средства от государства разрешается потратить на оплату лекарств, коммунальных услуг и прочего. На акцию выделено 30 миллиардов гривен из бюджета.

Эксперты уже предупредили, что получение «Вовиной тысячи» передаст украинским властям доступ к банковским данным гражданина.

Заявку на участие в акции уже подали свыше 3,2 миллиона украинцев.