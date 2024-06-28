«Вы обращаетесь к орку»: RT раскрыл, как россиян разводят мошенники с Украины

Корреспондент RT узнал, как телефонные мошенники на Украине обманывают жителей России. В ходе расследования сотрудник телеканала попытался внедриться в работу киевского колл-центра, сообщает RT .

Журналист связался в мессенджере с пользователем по имени Елизавета. Она заявила, что компания ищет чат-менеджеров, которым предстоит разводить на деньги граждан «страны-агрессора». Это направление получило название «ректорат».

«Елизавета уточнила, что дистанционная занятость не рассматривается. Работать надо будет только из офиса после трех-пяти дней обучения», — говорится в статье.

Потенциальному работнику пообещали платить порядка 47 тысячи гривен в месяц (примерно 100 тыс. рублей). При этом в среднем украинцы зарабатывают ежемесячно 17,4 тыс. гривен, по официальным данным на 2023 год.

Работодатель заверил, что обман россиян не выльется в проблемы с украинскими правоохранителями для самих мошенников. Наряду с этим, организация не сможет помочь своим сотрудникам, если их захотят мобилизовать, предупредила Елизавета.

По ее словам, чтобы выманить деньги у жертв, их необходимо будет пугать уголовным делом, потерей рабочего места или другими серьезными последствиями.

Девушка подчеркнула, что граждан РФ они именуют в своих телефонах как «орков». Если аферисту удастся развести потерпевшего, то ему выплатят фиксированную ставку и 15% от украденной суммы.

«Вы обращаетесь к орку от имени директора. Сообщаете, что в организации, где он работает, происходят сейчас проверки. После этого передаёте эту переписку и контракт на звонящего, который и будет делать прозвон», — пояснила Елизавета.

В завершение Елизавета позвала корреспондента RT посетить офис в Киеве. По информации RT, данный колл-центр может находиться в бизнес-центре в 5-м доме на Деловой улице.