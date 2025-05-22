Вузы Дальнего Востока делают ставку на иностранных студентов

На форуме «АмурЭкспо» директор Института Конфуция Николай Кухаренко рассказал, как дальневосточные университеты развивают международное сотрудничество и становятся точкой притяжения для молодежи из Китая, сообщает «ФедералПресс» .

Университеты Благовещенска привлекают сотни китайских студентов, предлагая квоты на бесплатное обучение и программы по русскому языку, живописи и экономике. По словам Николая Кухаренко, выпускники становятся культурными посредниками и друзьями России в своих странах.

Через Институт Конфуция и совместные проекты, такие как конкурс «Русская весна на Арбате» в Харбине, укрепляется гуманитарный обмен между странами.

Китайские школьники учат русский, а в Благовещенске дети с раннего возраста осваивают китайский язык. Вузы региона готовы стать распределительным хабом для иностранных студентов, но нуждаются в расширении инфраструктуры.