Второй завод спортоборудования «Кенгуру.ПРО» построили в Солнечногорске

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске построили вторую очередь завода-изготовителя «Кенгуру.ПРО». На новом объекте площадью 2,5 тыс. кв. м завершают монтаж оборудования. Запуск намечен до конца года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие посетили замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан и первый замглавы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик. Они обсудили с руководством компании развитие бизнеса и меры поддержки предпринимателей в регионе.

«Компания активно растет: прямо сейчас реализуется инвестпроект по строительству второй очереди производства. Такие предприятия — настоящая опора для развития массового спорта в регионе», — отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан.

«Кенгуру.ПРО» является резидентом «Есипово» с 2024 года. После ввода нового завода производство расположится на порядка 5 тыс. кв. метров, а его мощности увеличатся на 30%. На новом предприятии будут производить детское и инклюзивное спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями.

«География наших площадок — от Владивостока до Калининграда. Наше оборудование представлено в 70 странах мира. Компания начинала свой путь с производства воркаут оборудования, на сегодняшний день мы производим полностью весь перечень уличного спортивного оборудования: теннисные столы, баскетбольные, боксерские стойки, площадки для панна футбола, детские спортивно-развивающие комплексы», — сказал генеральный директор «Промпарк Кенгуру.ПРО» Владимир Кечин.

Объем инвестиций в проект составил 220 млн рублей. После расширения компания планирует дополнительно привлечь около 30 специалистов.

«Стараемся помогать инвесторам с рабочими местами, привлечением квалифицированных кадров, обеспечением технологического присоединения, электроэнергии. Совместно с мининвестом взаимодействуем с предприятиями и помогаем в решении возникающих вопросов», — сообщил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Подробно узнать о мерах поддержки предпринимателей, получить помощь при сборе необходимых документов для субсидий и грантов можно в МКУ «Департамент инвестиционного развития» по адресу: округ Солнечногорск, ул. Тельнова, дом № 3/2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.