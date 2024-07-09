Второй коптер за последнюю неделю передали для бойцов СВО в Реутове

«Пользуясь случаем, поздравил с Днем семьи, любви и верности семью нашего военнослужащего и многодетного отца. С бойцом познакомился на митинге, посвященном 110-летию со дня рождения академика Владимира Челомея. Он попросил помочь в приобретении квадрокоптера, который необходим для выполнения боевых задач.

Посоветовавшись с экспертами, приобрели подходящий беспилотник и передали сегодня нашему бойцу вместе с остальным гуманитарным грузом. По случаю праздника жене и сыну военнослужащего также вручили памятные подарки», — отметил глава Реутова Филипп Науменко.

Он подчеркнул, что многих защитников нашей Родины, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, дома ждут жены и дети. Реутов оказывает поддержку не только самим военнослужащим, но и их семьям.

«Вместе с коллегами из Фонда социальной поддержки населения мы регулярно направляем на передовую гуманитарные посылки, проводим личные встречи с бойцами и их родными, а также помогаем по индивидуальным просьбам наших защитников», — подытожил глава наукограда.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.