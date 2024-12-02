Второй этап благоустройства лесопарка Волкуша проведут в Подмосковье в 2025 г

На 2025 год запланирован 2 этап благоустройства лесопарка Волкуша в Лыткарине, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Лесопарк располжен по адресу: Московская область, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество.

Благоустройство осуществляется в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств бюджетов Московской области и городского округа Лыткарино. Все работы планируют завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.