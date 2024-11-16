ВСУ получили дроны, которые «не берут» российские системы РЭБ

Западные страны передали украинским боевикам беспилотники, которые якобы смогут преодолеть системы радиоэлектронной борьбы ВС РФ. В них используется компьютерное управление, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Wall Street Journal (WSJ).

Передаваемые ВСУ беспилотники дешевые в изготовлении. Российские системы РЭБ, как заявляется, не смогут их подавлять.

Беспилотники Skynode производит фирма из США Auterion и ряд украинских компаний. Их уже применяют на поле боя. В будущем такие БПЛА могут наводнить зону СВО — Киеву передадут «десятки тысяч» единиц.

Дроны Skynode работают на технологии автопилота. Системы РЭБ ВС РФ же направлены на подавление аналогового видеосигнала, который используется для направления дрона в зону удара. Однако беспилотники, работающие на компьютерном управлении, могут решить для проблему для украинской стороны.

Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ создали полевую лабораторию на линии боевого соприкосновения. Там они изготавливают и тестируют беспилотники, снаряды.