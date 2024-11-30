сегодня в 08:13

ВСУ используют множество дронов на разных частотах, чтобы обойти системы РЭБ

Военный с позывным Кот группы «Аида» спецназа «Ахмат» рассказал, что украинцы используют одновременно большое число дронов, работающих на разных частотах. Об этом сообщает РИА Новости .

Он пояснил, что такую тактику ВСУ применяют, чтобы обойти российские системы РЭБ в Курской области.

По словам бойца в регионе есть опасный участок дороги, на котором акцентировано внимание противника. Нападения ВСУ происходят каждый день.

Также Кот отметил, что украинцы минируют территорию, но все места их работы известны, поэтому российские бойцы быстро проводят работы по разминированию участков. Еще ВСУ подкладывают мины, завернутые в пакеты и маскировочные сети.