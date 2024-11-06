Издание Forbes в лице автора Дэвида Экса сообщило о подготовке Вооруженных сил Украины к контратаке на российской территории. Журналист не уточнил источник информации о наступлении ВСУ в Курской области, учитывая тяжелую ситуацию украинской армии на других участках фронта. При этом он отметил, что Киев, скорее всего, будет активно использовать в этой операции БМП Stryker, которые вскоре должны прибыть из-за океана.

«Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. Но ясно, что украинцы будут с ними делать», — отметил автор.

Кроме того, Экс указал на серьезный недостаток личного состава в рядах ВСУ, напомнив, что для пополнения пехотных подразделений украинская армия привлекает специалистов из авиационных и противовоздушных сил.