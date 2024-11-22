Встречу с представителями власти в подмосковной Ивантеевке посетили 95 человек

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с заместителями, депутатом Московской областной думы Михаилом Жданом, активистами «Единой России», а также руководителями управлений и подведомственных организаций ответили на вопросы, интересующие жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Обращений много. Обсудили тему ЖКХ, земельные и градостроительные вопросы, правовые действия собственников земельных участков, организацию дорожного движения, вывоз мусора. Благодарю, что нашли возможность и конструктивно обсудили значимые для округа вопросы», — отметил Максим Красноцветов.

Всего встречу посетили 95 человек.

«Приятная встреча. Очень хорошо, что руководство нашего округа проводит такие мероприятия. Лично нам удалось быстро решить вопрос, который мучил нас. Поэтому с душевной легкостью и чувством полного удовлетворения отправляемся домой. Спасибо главе и всему коллективу администрации», — рассказала жительница Ивантеевки Елена Шапарина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.