Вставшим на воинский учет студентам РЭУ им Плеханова разблокируют пропуска

SHOT: студентам откроют вход в РЭУ им Плеханова при постановке на воинский учет

В московском РЭУ им. Плеханова пообещали разблокировать пропуска студентов, если те встанут на воинский учет, сообщает SHOT .

В пресс-службе вуза отметили, что проводят плановую работу в соответствии с федеральным законодательством о воинском учете. Соответственно, проход осуществляется только по пропускам, которые необходимо «оформлять заблаговременно».

Во вторник студенты без воинского учета не смогли зайти в РЭУ им. Плеханова. Пропуска на входе в университет не сработали.

В основном с такой проблемой столкнулись первокурсники из других регионов, некоторые не успели прикрепиться к военкомату. По их словам, в университете еще при поступлении предупреждали о том, что нельзя игнорировать решение данного вопроса, иначе пропускать в вуз не будут.

Первокурсникам давали временные пропуска в университет и общежитие, но их срок действия подошел к концу. Сейчас тем, кто не успел встать на воинский учет, необходимо писать объяснительные записки. После скандала студентам вновь выдали временные пропуска и пока что пустили на учебу.