Вся информация об ограничениях выезда из РФ доступна гражданам на госуслугах

Перед тем как запланировать заграничную поездку, жителям Подмосковья рекомендуют уточнить о наличии либо отсутствии возбужденных в отношении них исполнительных производств, в рамках которых могут быть наложены ограничения. Благодаря электронным сервисам ФССП России все это можно сделать не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

На портале госуслуг реализован функционал, который в режиме реального времени сообщит как о наличии ограничения на выезд, так и обо всех этапах его снятия.

Обратившись к помощи робота «Макс», любой гражданин может мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета. В поисковой строке необходимо ввести слово «Ограничение на выезд», затем выбрать поочередно опции «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд».

Согласно заданным алгоритмам сервис проверки ограничений выдаст определенный результат о наличии, либо отсутствии наложенных судебным приставом ограничений. Запрос исполняется в течение 30 секунд.

Гражданам, зарегистрированным на портале Госуслуг, постановление о возбуждении исполнительного производства поступает в личный кабинет. Кроме того, с помощью личного кабинета можно получить информацию о принятых принудительных мерах, подать заявления и ходатайства. Так же в режиме онлайн можно оплатить задолженность и снять ограничение.

Сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга. Поскольку возможность выезда за границу зависит от исполнения судебных решений.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.