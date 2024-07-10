Вшивцев высоко оценил центр отбора контрактников в Подмосковье

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев заявил, что объединенный центр по отбору контрактников в Подмосковье работает как отлаженный механизм, где можно сразу оформить все документы и подписать контракт.

Вшивцев назвал контрактников высококлассными профессионалами, подготовка которых ведется системно и целенаправленно с возможностью повышать квалификацию и проходить переподготовку.

«Контрактная служба – это не просто работа, а возможность осознанно и профессионально выполнить свой долг по защите Отечества», - отметил зампредседателя комитета Мособлдумы.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе пункт отбора бойцов на контрактную службу в Вооруженных силах России находится на Восточном шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.В нем есть все необходимое для кандидатов: проживание и питание, возможность пройти медобследование и получить консультацию юриста, а также нотариуса, банковских работников и других специалистов.

Московская область находится в постоянном контакте с министерством обороны России. Центр отбора контрактников в регионе создали с целью обеспечения максимального внимания к защитникам страны.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Льготы и выплаты

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На сегодняшний день единовременная выплата контрактников в Подмосковье является самой большой в стране и составляет 600 тысяч рублей. Кроме нее каждый военнослужащий ежемесячно получает зарплату, суточные надбавки за участие в выполнении боевых задач, а также в будущем получит право получать повышенную пенсию.

Контрактники также получают право на кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам, исключая выплаты по алиментам. За ребятами, отправившимися защищать Родину, сохраняются рабочие места.

При необходимости можно взять академический отпуск или пройти бесплатное лечение, или воспользоваться военной ипотекой для приобретения жилья.

Семьи российских бойцов также получают льготы. Дети бесплатно отдыхают в лагерях, получают квоты на места в высших учебных заведениях, в школе бесплатно питаются, а родители контрактников могут получать на дому бесплатные соцуслуги. Жены бойцов могут воспользоваться правом получить профессиональное или дополнительное образование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.