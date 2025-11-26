Всероссийский танцевальный чемпионат в Реутове собрал более тысячи участников

23 ноября в реутовском деловом комплексе «Мир» состоялся VI Всероссийский фестиваль-чемпионат «Show Master», в котором приняли участие больше тысячи танцоров. Творческие коллективы со всей России представили свои выступления в рамках масштабной конкурсной программы. Участники готовили свои танцевальные номера на протяжении нескольких месяцев под чутким руководством хореографов. Было представлено множество современных стилей — от хай-хилз и контемпорари до вога и стрит-джаза.

«Задача нашего фестиваля заключается в том, чтобы команды не просто приходили за определенным местом, а росли, развивались и становились сильнее. Думаю, нам это удается, потому что с каждым годом команды выступают лучше. Очень радует, что мы вносим маленькую лепту в развитие танцевальной культуры городов России», — прокомментировала организатор фестиваля Вероника Кузнецова.

Победителей и призеров конкурса наградили в трех категориях — «Дети», «Подростки» и «Взрослые». Весной следующего года состоится танцевальный турнир для новичков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.