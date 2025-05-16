Всероссийский проект «Школа общественного контроля» стартует 19 мая

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19 мая на площадке Общественной палаты России начнет работу Всероссийский проект «Школа общественного контроля». Мероприятия пройдут в междисциплинарном формате, вход свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке , об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты.

Проект направлен на подготовку кадрового резерва общественных инспекторов для системы общественного контроля в РФ. Уже поступили заявки из 77 вузов 44 регионов страны, более 520 студентов изъявили желание участвовать.

Организаторами выступают фонд «Социальная сфера» и Общественная палата РФ. Автор проекта — Евгений Мартынов, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, руководитель проекта «ЗдравКонтроль».

«Наши ученики — это неравнодушные, инициативные, проактивные молодые люди. Школа поможет сформировать будущий кадровый резерв для общественного контроля в стране по разным сферам жизнедеятельности — это лидеры общественного мнения, которые знают и уважают закон, хорошо владеют коммуникацией и готовы в диалоге с властью помогать обществу», — рассказал он.

Студенты московских и подмосковных вузов смогут посещать лекции очно на площадке ОП РФ, для остальных доступны онлайн-трансляции.

Среди спикеров — известные общественные и политические деятели, юристы, правозащитники, медиаэксперты, представители Администрации Президента и Госдумы. В их числе:

19 мая (15:00–18:00):

Владислав Гриб, заслуженный юрист России; Любовь Глебова, представитель Совета Федерации в ОП РФ; Армен Гаспарян, журналист и радиоведущий; Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при Президенте по правам человека.

20 мая (15:00–18:00):

Дмитрий Поликанов, замруководителя Россотрудничества; Елена Цунаева, депутат Госдумы; Иосиф Дискин, соавтор закона об общественном контроле; Николай Стариков, публицист и политолог.



Также в проекте участвуют депутат Мария Бутина, телеведущие Анатолий Кузичев и Эрнест Мацкявичюс, политолог Александр Асафов и другие.

Программа обучения:

Теоретический модуль — с 19 мая по 27 июня (даты лекций: 19, 20, 26, 27, 28 мая; 2, 4, 6, 10, 11, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27 июня).

Практический модуль — с августа по ноябрь: участники применят знания в реальных проверках.

Итоги подведут в конце года на юбилейном форуме ОП РФ, приуроченном к 20-летию палаты. Дипломы получат те, кто прошел теоретический модуль и участвовал в двух общественных проверках.

Архитектуру программы можно изучить по ссылке — она обновляется в реальном времени.