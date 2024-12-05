Всероссийский научно-практический лингвистический форум стартовал в вузе Коломны

В ГСГУ стартовала Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Жизненно важные навыки XXI века: новые подходы к иноязычному образованию и переводу». В шестой раз ее организовала кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

Двухдневный форум посвящен памяти Людмилы Михайловны Борисовой — видного ученого-преподавателя, стоявшей у истоков образования факультета иностранных языков ГСГУ.

Помимо российских участников — представителей более 20 вузов, школ, методических центров — к конференции онлайн присоединились специалисты из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Китайской Народной Республики.

«Каждый год онлайн и оффлайн мы собираем единомышленников для обсуждения новых тенденций в школьном образовании и практике преподавания. Важно, что участники конференции — это не только педагоги высших учебных заведений, учителя-практики и аспиранты, но также студенты, будущие учителя. На нашей дискуссионной площадке они формируют жесткие и мягкие навыки, сегодня жизненно важные для специалистов любой профессии», — рассказала декан факультета иностранных языков Ирина Саламатина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.