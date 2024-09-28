Всероссийская военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» проходит в Подмосковье

Игра приурочена к 83-й годовщине героического подвига нашего народа в Битве за Москву. В Подольске собрались представители юнармейских и военно-патриотических отрядов не только из Подмосковья, но и из других регионов страны — всего 120 команд, в том числе из Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ежегодное мероприятие, которое проходит в Подмосковье в 7-й раз, впервые получило статус всероссийского. Также в этом году игра стала носить имя ветерана ВОВ Марии Рохлиной, которая сегодня празднует 100-летний юбилей.

«Мария Михайловна, спасибо, что вы сегодня с нами, для нас это особенная честь. Мы все хотим вас поздравить с днем рождения, передать самые теплые слова и пожелания от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здоровья вам, добра, всего самого хорошего! Вы — наша гордость, легендарный человек! Мы вас любим и всегда рядом, — обратилась к ветерану министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Мария Михайловна, прошедшая всю войну в качестве санинструктора 287-го стрелкового полка 95-й Полтавской стрелковой дивизии, принимала активное участие в Сталинградской и Курской битвах. И в свой день рождения она прибыла, чтобы поддержать участников мероприятия.

Фото - © Рина Ермакова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Рина Ермакова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Рина Ермакова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Рина Ермакова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Рина Ермакова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Рина Ермакова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Рина Ермакова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Дорогие девочки, ни одна армия в мире без нас не обходится. Держите марку, держите свое достоинство, любовь к Родине, преданность ей, никогда не нарушайте ни одну клятву, ни одну присягу! Только вперед!» — поддержала участников Рохлина.

В каждой команде по семь девушек в возрасте от 14 до 17 лет, а также руководитель. Им предстоит продемонстрировать свои навыки в спортивном ориентировании, тактической стрельбе, совершить марш-бросок, а также пройти смотр строя и песни.

Игра проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование». Организатором традиционно выступает Региональный штаб Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Московской области при поддержке министерства информации и молодежной политики региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.