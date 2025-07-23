Всероссийская олимпиада школьников в Подмосковье будет проводиться по новым профилям

В 2025–2026 учебном году в программе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) произойдут изменения. Обновления касаются сразу двух предметов — технологии и информатики, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Олимпиада по предмету «Труд (технология)» теперь будет проводиться по двум отдельным профилям: «Культура дома, дизайн и технология» и «Техника, технология и техническое творчество».

Изменения коснулись и олимпиады по информатике. В новом учебном году школьники смогут выбрать один из четырех профилей: «Информационная безопасность», «Программирование», «Робототехника» и «Искусственный интеллект».

Обновление структуры олимпиадных заданий позволяет учитывать современные направления развития науки и технологий. Нововведения повысят уровень подготовки школьников и помогут им в выборе будущей профессии.

Школьники Подмосковья уже добились значительных успехов на заключительном этапе олимпиады. В 2024/25 учебном году регион завоевал 550 дипломов: 91 победитель и 459 призеров. Больше всего наград — по технологии (64 диплома), астрономии (61 диплом, лучший результат в стране) и физике (46 дипломов).

В финале ВсОШ участвовали 1108 школьников из Московской области. По итогам испытаний 11 представителей региона стали абсолютными победителями по девяти предметам. Среди лидеров — учащиеся школ Серпухова, Мытищ, Химок, Люберец, Раменского, Долгопрудного, а также Гимназии им. Е.М. Примакова и физтех-лицея им. П.Л. Капицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.

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