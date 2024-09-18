Все желающие до 21 года могут представить свои идеи на конкурсе «Индекс мечтателя»

Конкурс «Индекс мечтателя» президентской платформы «Россия — страна возможностей» создает возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан РФ от 15 лет до 21 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Индекс мечтателя» — это система управления талантами, где школьники и студенты смогут создать свои уникальные истории успеха в 5 событиях о мечте, возможностях в России, развитии индивидуальной траектории, исследовании таланта и реальных шагах к своей мечте.

Победителями конкурса станут участники, которые ярко представят свои идеи и мечты и покажут готовность их воплощать на уникальном форуме «Путешествие к мечте» в мастерской управления «Сенеж». Это деловое путешествие с командными состязаниями и поиском актуальных решений в компании наставников — амбассадоров президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Для всех участников конкурса президентская платформа «Россия — страна возможностей» и «Росмолодежь.Гранты» предусмотрели возможность получения гранта на реализацию социального проекта, связанного с мечтой.