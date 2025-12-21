Все равно умер: москвич потратил 300 тыс рублей на лечение кота и стал банкротом

сегодня в 15:50

Москвич стал банкротом из-за умершего кота, на лечение которого потратил 300 тыс

Житель Москвы подал на банкротство, поскольку потратил на лечение 19-летнего кота 300 тыс. рублей. Спасти животное не удалось, а долг вырос в четыре раза, сообщает Mash .

Москвича зовут Андрей. Кот Федор жил с мужчиной с его восьми лет.

В октябре 2023 года у домашнего питомца нашли мочекаменную болезнь. В ветеринарной клинике животному сделали ряд операций и прописали дорогое лечение. Мужчина взял кредиты в банках.

Животное умерло, однако займы нужно было возвращать. В связи с пенями и штрафами размер задолженности вырос до 1,2 млн рублей. Андрей подал на банкротство.

