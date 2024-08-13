Все о налогах и налоговых вычетах расскажут на форуме-фестивале «Москва 2030»

Финансовые блогеры и эксперты на открытой лекции «Налоги: просто о сложном», которая пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» 15 августа в парке «Зарядье», расскажут о том, что нужно знать, покупая апартаменты, какие существуют льготы и налоги для владельцев недвижимости, как получить налоговый вычет при покупке квартиры и о многом другом. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

В последнее время в столице ведут активное строительство жилья. Лишь по итогам прошлого года Москва оказалась лидером по вводу МКД и в тройке лидеров среди российских регионов по количеству вводимого жилья в целом. Собственниками квартир в Москве становится все больше жителей столицы и других регионов. По этой причине тема налогов на сегодняшний день стала более актуальной. Открытая лекция «Налоги: просто о сложном» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» призвана помочь разобраться в тонкостях и правилах оформления налоговых вычетов во время покупки жилья. Также финансовые блогеры и эксперты расскажут, чем опасны распространенные мифы о налогах и какие существуют связанные с недвижимостью налоги.

Модератором открытой лекции станет ведущая популярного подкаста «Дороже денег», известный финансовый блогер-миллионник Ксения Падерина.

Замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко развеет популярные мифы о сдаче в аренду квартир, расскажет о налоговых режимах, удобных для сдающих коммерческую и жилую недвижимость, а также о налоговых льготах собственникам столичных апартаментов.

От начальника управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Федеральной налоговой службы Михаила Сергеева гости узнают, что нужно собственникам квартир, приобретенных с использованием маткапитала, а также, кто и когда должен платить налоги при продаже недвижимости.

Известный налоговый консультант Ирма Гучуа поделится всем о налоговых вычетах при приобретении квартиры. Посетители узнают, о чем нужно помнить во время оформления налогового вычета, какие вычеты бывают и как их можно получить.

Лекцию проведут в малом амфитеатре парка «Зарядье» 15 августа с 18:00 до 19:30. Вход на лекцию свободный для всех желающих.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, представляющий жителям и гостям столицы главные достижения и инновации во всех сферах городской жизни. В период с 1 августа по 8 сентября на больше чем на 30 площадках проведут образовательные, спортивные, культурные и другие мероприятия. Благодаря масштабному проекту гости смогут смоделировать образ Москвы через несколько лет. Подробности доступны на официальном сайте форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.