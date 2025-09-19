Все как в жизни: биолог рассказал о «микробных городах»

Доктор биологических наук Дмитрий Кряжев заявил, что большая часть бактерий в мире объединяются в особые структуры — биопленки, которые также называют «микробными городами», сообщает pravda-nn.ru .

«Обитатели такого „города“ выбирают удобных для себя соседей, в нем существуют межрайонные коммуникации, а также средства связи и защиты от неблагоприятных условий», — сказал ученый.

По его словам, заросли зелени на речных камнях — один из немногих примеров биопленок, которые можно увидеть без микроскопа, что долгое время создавало ошибочное впечатление об их редкости. Однако со временем подобные образования стали обнаруживаться повсеместно: в отложениях, земле, на водных поверхностях и даже на медицинском оборудовании. Биолог отмечает, что наибольшую опасность представляют собой биопленки, формирующиеся на имплантируемых устройствах, таких как протезы и катетеры.

Кряжев акцентировал внимание на том, что интерес к биопленкам значительно возрос после их обнаружения внутри тела человека. По его словам, биопленка обеспечивает оптимальную среду для обмена информацией между микроорганизмами и передачи генетического материала. В подобных сообществах бактерии обмениваются генами в 10–500 раз активнее, чем при планктонном существовании.

