сегодня в 14:42

ВС РФ ударили по основному центру радиосвязи Главного управления разведки Украины

Российские военнослужащие поразили главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ и критически важные объекты украинской аэродромной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник.

Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ.

Накануне российская армия поразила цех сборки БПЛА, аэродромную инфраструктуру и объекты энергетики на Украине, которые обеспечивали функционирование военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.