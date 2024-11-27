ВРУДН был запущен VR-проект для подготовки будущих экологов

В Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) был запущен VR-проект для подготовки будущих экологов, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

В рамках занятий по дисциплине «Основные принципы экономики замкнутого цикла» в направлении «Экология и природопользование. Управление ресурсами» студенты получают возможность погрузиться в процессы сортировки и переработки отходов через виртуальную реальность. Эксперты из Российского экологического оператора помогали в разработке проекта.

«Технологии все глубже проникают в нашу повседневность и различные отрасли, включая обращение с отходами. Внедрение виртуального тренажера стало значительным шагом вперед, позволяя студентам РУДН ознакомиться с утилизацией ТКО. Благодаря VR-технологиям студенты смогут увидеть весь процесс обращения с отходами от первого лица. Эти 3D-форматы дополняют учебные программы, делая усвоение материала более понятным и запоминающимся. РЭО поддержал эту инициативу и намерен поддерживать аналогичные проекты», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Идея создания виртуальной лаборатории возникла благодаря сотрудничеству Института экологии и центра цифровых образовательных технологий РУДН. Создатели лаборатории, обладающие обширным опытом в управлении ТКО и в экономике замкнутого цикла, реализовали накопленный ими научно-технический материал через VR-проект.

«Будущее образования неразделимо связано с развитием иммерсивных технологий, поэтому мы расширили классические методы обучения с помощью VR-лаборатории по утилизации ТКО. Лаборатория формирует у студентов профессиональные навыки в области управления отходами, создавая виртуальную среду предприятия по утилизации», — сообщила Анна Курбатова, доцент экологического института РУДН и кандидат биологических наук.

Занятие включает в себя теоретический и практический компоненты, реализованные через виртуальный тренажер, где представлены четыре разные области, иллюстрирующие путь отходов с линии сортировки. На каждой станции студенты выполняют задания, выполняя роли инженеров завода — от сортировки до переработки отходов.

На некоторых станциях пользователям предлагается ответить на вопросы и выбрать химические формулы. Прохождение этих этапов помогает студентам сформировать четкое представление о работе предприятий, занимающихся обращением с отходами.